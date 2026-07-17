Москва17 июлВести.В Сочи суд отправил под стражу местную жительницу, обвиняемую в издевательствах над своим полуторогодовалым сыном. Об этом сообщает СУ СК России по Краснодарскому краю.
Женщине вменяется истязание ребенка и ненадлежащее исполнение обязанностей по его воспитанию.
По ходатайству следователя следственного отдела по Адлерскому району города Сочи судом обвиняемая заключена под стражу до 16 сентября 2026 годаговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
По версии следствия, фигурантка систематически избивала мальчика и подносила к его горлу нож.