В Сочи арестовали женщину, избивавшую своего полуторогодовалого сына

Арестована жительница Сочи, которая избивала малолетнего сына и угрожала ножом В Сочи арестовали женщину, избивавшую своего полуторогодовалого сына

Москва17 июл Вести.В Сочи суд отправил под стражу местную жительницу, обвиняемую в издевательствах над своим полуторогодовалым сыном. Об этом сообщает СУ СК России по Краснодарскому краю.

Женщине вменяется истязание ребенка и ненадлежащее исполнение обязанностей по его воспитанию.

По ходатайству следователя следственного отдела по Адлерскому району города Сочи судом обвиняемая заключена под стражу до 16 сентября 2026 года говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

По версии следствия, фигурантка систематически избивала мальчика и подносила к его горлу нож.