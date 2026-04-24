В Чувашии женщина несколько месяцев избивала своего 13-летнего сына Жительницу Чувашии подозревают в истязании 13-летнего сына

Москва24 апр Вести.В Чувашии женщину подозревают в истязании своего 13-летнего сына, возбуждены сразу два уголовных дела. Об этом сообщает СУ СК России по республике.

Фигурантка – жительница Алатыря. По версии следствия, она издевалась над подростком в период с января по март 2026 года.

Испытывая личные неприязненные отношения к своему 13-летнему сыну, систематически наносила ему побои и совершала иные насильственные действия, причиняющие физическую боль и нравственные страдания, а также не исполняла обязанности по его воспитанию говорится в Telegram-канале ведомства

Расследование проводится в рамках статьей УК РФ об истязании несовершеннолетнего и неисполнении обязанностей по его воспитанию.