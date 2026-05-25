В Урюпинске возбуждено дело об истязании ребенка Жительницу Волгоградской области и ее сожителя подозревают в истязании сына

Москва25 мая Вести.В городе Урюпинск Волгоградской области возбуждено уголовное дело в отношении 41-летней женщины и ее 42-летнего сожителя, которых подозревают в истязании малолетнего ребенка женщины, сообщает региональный главк СК России.

По данным следствия, мать и ее сожитель издевались над несовершеннолетним мальчиком, били его по голове и телу за самые незначительные поступки. Прошлым летом они избили ребенка после того, как он случайно повредил каркасный бассейн. А затем мальчика бросили в бассейн, наполненный холодной водой, и не позволяли ему вылезти. Кроме того, установлено, что мать подносила к рукам сына горящие спички.

Они (фигуранты – прим. ред.) подозреваются в совершении преступления, предусмотренного п. "г", "е" ч.2 ст.117 УК РФ (истязание, совершенное группой лиц в отношении несовершеннолетнего лица, заведомо находящегося в материальной и иной зависимости от виновного) отмечается в публикации ведомства в Telegram-канале

Сейчас ребенок передан отцу.

Решается вопрос о мере пресечения фигурантов.