В Уфе возбудили дело после изъятия 5 детей из семьи, проживающей в антисанитарии

В Уфе возбудили дело после изъятия 5 детей из семьи, проживающей в антисанитарии В Уфе возбудили дело после изъятия 5 детей из семьи, проживающей в антисанитарии

Москва10 мая Вести.В Уфе возбудили уголовное дело после изъятия 5 детей из семьи, проживающей в антисанитарных условиях. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) по Республике Башкортостан.

Ранее в этот день стало известно, что мать и 5 ее детей, в возрасте от 3 до 14 лет, проживают в антисанитарных условиях. Женщина систематически злоупотребляет спиртными напитками, тратит детские пособия на личные нужды, не обеспечивает детей питанием и одеждой, также собутыльники матери избивают детей. Ко всему прочему, указывалось на бездействие сотрудников органов опеки и попечительства, которые при посещении семьи не приняли мер к защите прав детей, несмотря на очевидные признаки неблагополучия.

Возбуждены уголовные дела по … ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) и ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX

Устанавливаются все обстоятельства. В ходе расследования будет дана надлежащая правовая оценка действиям матери, а также полноте и своевременности исполнения своих обязанностей сотрудниками органов системы профилактики.

Дети изъяты из семьи и помещены социальном учреждении.