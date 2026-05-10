В Уфе из семьи изъяли пятерых детей из-за алкоголизма матери

Москва10 мая Вести.В Уфе прокуратура организовала проверку данных о семье, находящейся в социально опасном положении. У матери за ненадлежащее воспитание забрали пятерых детей, сообщает прокуратура Республики Башкортостан в MAX.

Сведения о том, что дети 3-15 лет проживают в антисанитарных условиях, не получают надлежащий уход, плохо питаются и не посещают школу, стали известны в ходе мониторинга СМИ. Их мать злоупотребляла спиртными напитками.

В настоящее время дети изъяты и переданы в социальное учреждение говорится в сообщении

Прокуратура Орджоникидзевского района даст оценку действиям должностных лиц органов, учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. По результатам будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Ход и результаты доследственной проверки на контроле у прокуратуры.