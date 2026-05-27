Следком задержал пару за похищение ребенка с пляжа в Лисках Воронежской области

Задержаны двое жителей города Лиски, похитившие 11-летнего мальчика Следком задержал пару за похищение ребенка с пляжа в Лисках Воронежской области

Москва27 мая Вести.В городе Лиски Воронежской области следователи Следственного комитета задержали 25-летнего мужчину и его 21-летнюю сожительницу, подозреваемых в похищении 11-летнего мальчика. Об этом сообщило региональное СУ СК РФ в мессенджере MAX.

Следователем СК задержаны двое жителей города Лиски, подозреваемые в похищении несовершеннолетнего говорится в публикации Следкома

По данным следствия, вечером 26 мая на пляже у улицы Героя Машина нетрезвые фигуранты повздорили с ребенком, отдыхавшим поблизости. Решив его проучить, они силой посадили мальчика на заднее сиденье своего автомобиля и увезли в квартиру на улице 40 лет Октября, где удерживали его против воли.

Подростки, ставшие очевидцами произошедшего, сообщили о случившемся в полицию. Правоохранители оперативно установили местонахождение ребенка, освободили его и передали родителям.

Подозреваемые задержаны и допрошены. Следствие намерено ходатайствовать об их аресте. Проведены осмотры места происшествия и автомобиля, обыск в жилище фигурантов, назначены судебные экспертизы. Несовершеннолетний признан потерпевшим и допрошен.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по пунктам "а", "д" части 3 статьи 126 УКА РФ (похищение несовершеннолетнего, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Расследование продолжается.