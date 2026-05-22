В Благовещенске задержаны двое подозреваемых в разбойном нападении на подростка

В Благовещенске задержаны двое подозреваемых в разбойном нападении на подростка В Благовещенске задержаны двое подозреваемых в разбойном нападении на подростка

Москва22 мая Вести.Двое подозреваемых в разбое с угрозой оружием группой лиц по предварительному сговору в отношении несовершеннолетнего задержаны в Благовещенске, сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области в мессенджере МАХ.

Следствие считает, что в мае задержанные напали на подростка, избив его кулаками по голове.

… при этом один из подозреваемых, удерживая в руке пневматический пистолет, угрожая выстрелить из него в потерпевшего, … требовал от потерпевшего передать находящееся при нем имущество отметили в пресс-службе

Потерпевший отдал нападавшим мобильный телефон, смарт-часы и беспроводные наушники общей стоимостью 19 тысяч рублей. После этого подозреваемые скрылись.

Позже личности обоих нападавших были установлены, при обыске по их месту жительства был изъят пистолет и похищенное имущество. Потерпевший опознал обоих.

Оба подозреваемых задержаны, решается вопрос о заключении их под стражу. Ведется следствие.