Москва22 маяВести.Двое подозреваемых в разбое с угрозой оружием группой лиц по предварительному сговору в отношении несовершеннолетнего задержаны в Благовещенске, сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области в мессенджере МАХ.
Следствие считает, что в мае задержанные напали на подростка, избив его кулаками по голове.
… при этом один из подозреваемых, удерживая в руке пневматический пистолет, угрожая выстрелить из него в потерпевшего, … требовал от потерпевшего передать находящееся при нем имуществоотметили в пресс-службе
Потерпевший отдал нападавшим мобильный телефон, смарт-часы и беспроводные наушники общей стоимостью 19 тысяч рублей. После этого подозреваемые скрылись.
Позже личности обоих нападавших были установлены, при обыске по их месту жительства был изъят пистолет и похищенное имущество. Потерпевший опознал обоих.
Оба подозреваемых задержаны, решается вопрос о заключении их под стражу. Ведется следствие.