В Махачкале задержаны подозреваемые в грабеже МВД Дагестана: пятерых подозреваемых в грабеже задержали в Махачкале

Москва7 июн Вести.В столице Дагестана задержаны пятеро подозреваемых в грабеже, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщается в Telagram-канале МВД республики.

По данным ведомства, в полицию поступило сообщение о том, что ночью на улице Алиева неизвестные избили и ограбили 34-летнего жителя Махачкалы. Они похитили у него мобильный телефон стоимостью 20 тысяч рублей и еще 120 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили и задержали пятерых подозреваемых жителей Махачкалы в возрасте от 18 до 23 лет отмечается в сообщении

Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.