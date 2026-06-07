Москва7 июнВести.В столице Дагестана задержаны пятеро подозреваемых в грабеже, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщается в Telagram-канале МВД республики.
По данным ведомства, в полицию поступило сообщение о том, что ночью на улице Алиева неизвестные избили и ограбили 34-летнего жителя Махачкалы. Они похитили у него мобильный телефон стоимостью 20 тысяч рублей и еще 120 тысяч рублей.
Сотрудники уголовного розыска установили и задержали пятерых подозреваемых жителей Махачкалы в возрасте от 18 до 23 летотмечается в сообщении
Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.