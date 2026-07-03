Москва3 июлВести.Советский районный суд Махачкалы арестовал пятерых фигурантов уголовного дела о хищении более 100 тонн нефтепродуктов. Об этом сообщили в пресс-службе верховного суда республики.
Отмечается, что обвиняемые пробудут под стражей два месяца.
Суд... удовлетворил ходатайства следствия и заключил подозреваемых под стражу до 1 сентября 2026 годасказано в сообщении
Согласно материалам дела, обвиняемые с сентября 2025 года по март 2026-го тайно похитили не менее 105 тонн нефтепродуктов из нефтескважин Ногайского района. Ущерб, причиненный АО "Дагнефть", оценивается в 4,5 миллиона рублей.
Фигурантам предъявлено обвинение в краже, совершенной организованной группой в особо крупном размере, и даче взятки.