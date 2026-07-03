Суд в Дагестане заключил под стражу обвиняемых в хищении 100 тонн нефти

В Дагестане арестовали обвиняемых в краже более 100 тонн нефти Суд в Дагестане заключил под стражу обвиняемых в хищении 100 тонн нефти

Москва3 июл Вести.Советский районный суд Махачкалы арестовал пятерых фигурантов уголовного дела о хищении более 100 тонн нефтепродуктов. Об этом сообщили в пресс-службе верховного суда республики.

Отмечается, что обвиняемые пробудут под стражей два месяца.

Суд... удовлетворил ходатайства следствия и заключил подозреваемых под стражу до 1 сентября 2026 года сказано в сообщении

Согласно материалам дела, обвиняемые с сентября 2025 года по март 2026-го тайно похитили не менее 105 тонн нефтепродуктов из нефтескважин Ногайского района. Ущерб, причиненный АО "Дагнефть", оценивается в 4,5 миллиона рублей.

Фигурантам предъявлено обвинение в краже, совершенной организованной группой в особо крупном размере, и даче взятки.