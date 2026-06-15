Москва15 июнВести.В Дагестане под стражу заключен житель Хасавюрта, который подозревается в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов республики в MAX.
По материалам следствия, 8-9 июня 2026 года на побережье Каспийского моря в Каякентском районе у подозреваемого и его соучастника было изъято более 76 кг марихуаны, а также свыше 1,8 кг гашиша. Злоумышленники планировали сбыть наркотические средства.
Подозреваемый задержан 11 июня 2026 годаговорится в сообщении
Суд заключил мужчину под стражу до 11 августа 2026 года.