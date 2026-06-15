Житель Дагестана арестован за покушение на сбыт более 76 кг наркотиков

В Дагестане мужчина планировал сбыть более 76 кг наркотиков Житель Дагестана арестован за покушение на сбыт более 76 кг наркотиков

Москва15 июн Вести.В Дагестане под стражу заключен житель Хасавюрта, который подозревается в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов республики в MAX.

По материалам следствия, 8-9 июня 2026 года на побережье Каспийского моря в Каякентском районе у подозреваемого и его соучастника было изъято более 76 кг марихуаны, а также свыше 1,8 кг гашиша. Злоумышленники планировали сбыть наркотические средства.

Подозреваемый задержан 11 июня 2026 года говорится в сообщении

Суд заключил мужчину под стражу до 11 августа 2026 года.