ICE: россиянина задержали в Луизиане с крупнейшей партией метамфетамина

Россиянина с 358 кг наркотиков задержали в Луизиане ICE: россиянина задержали в Луизиане с крупнейшей партией метамфетамина

Москва12 авг Вести.Гражданина РФ задержали в американском штате Луизиана с партией метамфетамина в более чем 358 килограммов. Об этом сообщает подразделение Службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE) США по борьбе с транснациональной преступностью в Новом Орлеане.

По данным ведомства, данная партия является одной из крупнейших в истории штата.

358,14 кг наркотика перевозились в грузовике. Антон Витальевич Раков, нелегальный мигрант из России, был задержан ICE говорится в сообщении

Правоохранители продолжают расследование.