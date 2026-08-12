Москва12 авгВести.Гражданина РФ задержали в американском штате Луизиана с партией метамфетамина в более чем 358 килограммов. Об этом сообщает подразделение Службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE) США по борьбе с транснациональной преступностью в Новом Орлеане.
По данным ведомства, данная партия является одной из крупнейших в истории штата.
358,14 кг наркотика перевозились в грузовике. Антон Витальевич Раков, нелегальный мигрант из России, был задержан ICEговорится в сообщении
Правоохранители продолжают расследование.