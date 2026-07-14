Наркоторговца с крупной партией метадона задержали в Красноярском крае МВД: почти 300 наркозакладок изъяли полицейские у жителя Красноярска

Москва14 июл Вести.В Канске полицейские изъяли 294 наркозакладки у гостя из Красноярска и заключили его под стражу, сообщается в MAX-канале МВД региона.

Красноярец приехал в Канск на междугородном автобусе. На выходе из автовокзала он был задержан. Стражи порядка изъяли из сумки прибывшего гостя 44 обвернутых изолентой и подготовленных к сбыту маленьких свертка, а также 5 крупных, при вскрытии которых обнаружили еще 250 доз. Экспертиза показала, что это метадон общей массой более 37,5 граммов.

В отношении 44-летнего жителя Красноярска возбудили уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере в составе организованной группы. Он заключен под стражу отмечается в сообщении

Проводится следствие.