Москва30 июн Вести.На Боровском шоссе сотрудниками ППС отдела МВД России по району Ново-Переделкино проведено задержание мужчины, который пытался скрыться при появлении патруля.

При личном досмотре у 42-летнего гражданина соседнего государства изъяли 65 свертков с неизвестным веществом, а позже нашли и оборудованный им тайник с еще одним пакетом