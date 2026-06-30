Москва30 июнВести.На Боровском шоссе сотрудниками ППС отдела МВД России по району Ново-Переделкино проведено задержание мужчины, который пытался скрыться при появлении патруля.
При личном досмотре у 42-летнего гражданина соседнего государства изъяли 65 свертков с неизвестным веществом, а позже нашли и оборудованный им тайник с еще одним пакетомговорится в канале MAX столичной полиции
По результатам экспертизы внутри оказался мефедрон весом около 200 граммов.
Возбуждено уголовное дело, подозреваемый находится под стражей. Ведется расследование.