На Алтуфьевском шоссе в Москве задержаны двое мужчин с 11 кг мефедрона

В Москве полицейские изъяли почти 11 килограммов мефедрона у двух мужчин На Алтуфьевском шоссе в Москве задержаны двое мужчин с 11 кг мефедрона

Москва3 авг Вести.В Москве сотрудники полиции задержали двух мужчин, выходивших из лесопарковой зоны в районе Алтуфьевского шоссе. У них обнаружили крупную партию наркотиков. Об этом сообщило ГУ МВД РФ по столице в мессенджере MAX.

В ходе досмотра у фигурантов изъяли 16 свертков с порошкообразным веществом общей массой порядка 11 килограммов, а также весы с характерными следами и материалы для фасовки. Экспертиза показала, что изъятое вещество является мефедроном.

Сотрудники ОНК УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве задержали двух мужчин на выходе из лесопарка на Алтуфьевском шоссе. При задержании у фигурантов изъято 16 пакетов с веществом общим весом около 11 кг… По результатам экспертизы изъятое вещество – мефедрон говорится в публикации

По данным следствия, мужчины получили оптовую партию в лесопарке и готовили ее к распространению в разных субъектах страны.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по факту приготовления к незаконной продаже наркотиков в особо крупном размере. Суд заключил обоих под стражу.