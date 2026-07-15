Росгвардейцы задержали в Москве уроженца Башкирии с крупной партией мефедрона На северо-востоке Москвы задержали уроженца Башкирии с 40 пакетиками мефедрона

Москва15 июл Вести.Силовики задержали на северо-востоке Москвы молодого человека, у которого при досмотре обнаружили 40 пакетиков с мефедроном. Об этом сообщает пресс-служба городского ГУ Росгвардии.

Сотрудники вневедомственной охраны остановили прохожего для проверки документов во время патрулирования. Тот привлек внимание силовиков своим подозрительным поведением – увидев их, он резко остановился и попытался скрыться. А в беседе с правоохранителями начал нервничать и в итоге признался, чтоу него при себе запрещенные препараты.

При понятых у 24-летнего уроженца Башкортостана было изъято 40 свертков с неизвестным содержимым… Согласно результатам проведенной экспертизы, изъятое вещество является синтетическим наркотиком - мефедроном общей массой более 100,96 грамм говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Теперь с задержанным работают сотрудники полиции.