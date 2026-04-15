Москва15 апрВести.На востоке Москвы задержан подозреваемый в попытке доставить крупную партию наркотиков в больницу, сообщили в пресс-службе столичного главка Росгвардии.
Мужчина попытался попасть на территории городской клинической больницы на Федеративном проспекте, однако его подозрительное поведение привлекло внимание охранника.
Посетитель заметно нервничал и избегал зрительного контактаговорится в заявлении, опубликованном ведомством в мессенджере MAX
Сотрудник охраны нажал тревожную кнопку и на вызов прибыл экипаж вневедомственной охраны. Росгвардейцы проверили документы у посетителя – 31-летнего уроженца одной стран СНГ.
Мужчина продолжал нервничать и не смог объяснить силовикам цель своего визита в лечебное учреждение. При личном досмотре у него нашли наушники, которые он якобы должен был передать пациенту.
В аксессуаре находились три свертка с порошкообразным веществом. Впоследствии экспертиза показала, что речь шла о 15 граммах мефедрона.
Задержанного передали полиции для дальнейшего разбирательства.