Мужчина пытался пронести в московскую больницу партию наркотиков в наушниках Задержан мужчина, пытавшийся доставить наркотики в московскую больницу

Москва15 апр Вести.На востоке Москвы задержан подозреваемый в попытке доставить крупную партию наркотиков в больницу, сообщили в пресс-службе столичного главка Росгвардии.

Мужчина попытался попасть на территории городской клинической больницы на Федеративном проспекте, однако его подозрительное поведение привлекло внимание охранника.

Посетитель заметно нервничал и избегал зрительного контакта говорится в заявлении, опубликованном ведомством в мессенджере MAX

Сотрудник охраны нажал тревожную кнопку и на вызов прибыл экипаж вневедомственной охраны. Росгвардейцы проверили документы у посетителя – 31-летнего уроженца одной стран СНГ.

Мужчина продолжал нервничать и не смог объяснить силовикам цель своего визита в лечебное учреждение. При личном досмотре у него нашли наушники, которые он якобы должен был передать пациенту.

В аксессуаре находились три свертка с порошкообразным веществом. Впоследствии экспертиза показала, что речь шла о 15 граммах мефедрона.

Задержанного передали полиции для дальнейшего разбирательства.