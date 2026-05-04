Полиция Подмосковья пресекла деятельность нарколаборатории в Истре В Подмосковье ликвидирована нарколаборатория, изъяты 15 кг вещества

Москва4 мая Вести.В городе Истре Московской области была пресечена деятельность нарколаборатории. Полиция региона в ходе операции изъяла 15 кг наркотика, сообщает пресс-служба ведомства.

Запрещенным веществом оказался N-метилэфедрон.

Полицейские в Истре ликвидировали нарколабораторию и изъяли свыше 15 килограммов наркотика сказано в канале подмосковной полиции в MAX

Был задержан 28-летний житель Москвы по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Он действовал под дистанционным руководством кураторов для дальнейшего распространения веществ через закладки в Подмосковье.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Фигурант заключен под стражу.