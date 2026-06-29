Москва29 июн Вести.В городе Шатуре Московской области сотрудники правоохранительных органов задержали 44-летнего мужчину, приехавшего из республики ближнего зарубежья, по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Об этом в MAX сообщает подмосковная полиция.

По предварительной информации, злоумышленник получил предложение о подработке в одном из мессенджеров от неизвестных кураторов. Для того, чтобы заниматься синтезированием наркотиков, мужчине было предоставлено более 13,5 тысяч евро.

На эти средства фигурант приобрел старый дом в деревне Тюшино муниципального округа Шатура, необходимое лабораторное оборудование и химические реактивы. Производство было развернуто в придомовой постройке рассказала начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова

Правоохранителям удалось выявить подпольную лабораторию, злоумышленника задержали месте преступления. Обнаружены и изъяты 15 пакетов и емкостей с порошком, 155 канистр с жидкостями, а также лабораторное оборудование, химические реактивы.

Проведенная экспертиза подтвердила, что изъятое порошкообразное вещество является наркотическим средством мефедроном массой более 2 килограммов.

Со слов задержанного, за время нелегальной деятельности ему удалось изготовить более 88 килограммов наркотиков. Готовый продукт он расфасовывал по одному килограмму в пакеты, после чего делал тайники-закладки на территории Подмосковья, а координаты мест передавал кураторам уточняется в сообщении

Возбуждено уголовное дело, фигурант заключен под стражу.