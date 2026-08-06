В Москве задержан закладчик с крупной партией мефедрона

В Москве полиция задержала закладчика с 260 граммами мефедрона В Москве задержан закладчик с крупной партией мефедрона

Москва6 авг Вести.В жилом доме на улице Правды в Москве оперативники задержали 19-летнего парня, который занимался раскладкой наркотиков. Об этом сообщило ГУ МВД России по столице на платформе MAX.

При нем нашли 163 пакета с мефедроном – общий вес составил более 260 граммов.

В подъезде жилого дома на улице Правды оперативники ОНК УВД по САО задержали 19-летнего приезжего. При личном досмотре у него обнаружили и изъяли 163 свертка с мефедроном, перемотанных изолентой. Общая масса изъятого - более 260 граммов говорится в публикации

Как выяснилось, часть товара он уже успел спрятать в тайники неподалеку – оттуда изъяли еще шесть свертков весом свыше 5 граммов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228 УК РФ (Покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере). Фигуранта отправили под стражу.