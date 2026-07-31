Москва31 июлВести.В Москве двум мужчинам предъявлено обвинении в сбыте наркотических веществ – они перевозили более 10 килограммов мефедрона. Об этом сообщает столичная прокуратура.
Злоумышленники забрали крупную партию в тайнике, координаты которого им указал соучастник через мессенджерговорится в сообщении
Мужчины должны были доставить мефедрон к месту незаконного хранения, расфасовать его на мелкие партии и подготовить к незаконному сбыту путем размещения в тайниках-закладках.
Обвиняемых заключили под стражу