Два человека взяты под стражу за попытку сбыта 10 кг мефедрона

В Москве задержали двух человек за попытку сбыта наркотиков Два человека взяты под стражу за попытку сбыта 10 кг мефедрона

Москва31 июл Вести.В Москве двум мужчинам предъявлено обвинении в сбыте наркотических веществ – они перевозили более 10 килограммов мефедрона. Об этом сообщает столичная прокуратура.

Злоумышленники забрали крупную партию в тайнике, координаты которого им указал соучастник через мессенджер говорится в сообщении

Мужчины должны были доставить мефедрон к месту незаконного хранения, расфасовать его на мелкие партии и подготовить к незаконному сбыту путем размещения в тайниках-закладках.

Обвиняемых заключили под стражу