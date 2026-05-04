В Москве изъяли партию марихуаны на сумму более 45 млн руб. Полиция Москвы изъяла порядка 30 кг марихуаны, готовившейся к сбыту

Москва4 мая Вести.Два жителя Москвы были заключены под стражу после обнаружения у них крупной партии марихуаны, стоимость которой оценивается в более чем 45 миллионов рублей. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Уточняется, что в общей сложности изъято было порядка 30 кг наркотического вещества. Наркоплантация была организована на востоке столицы.

Около 30 кг приготовленной к сбыту марихуаны изъяли мои коллеги. Они пресекли деятельность двух жителей столицы говорится в канале Волк в MAX

Подчеркивается, что один из злоумышленников находился в федеральном розыске с 2010 года.

Уголовное дело расследуется по статьям 30 и 228.1 УК РФ. Фигуранты задержаны.