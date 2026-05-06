В Московском регионе изъяты около 65 тысяч немаркированных сигарет

Незаконно ввезенные сигареты на 30 млн рублей изъяты в Московском регионе В Московском регионе изъяты около 65 тысяч немаркированных сигарет

Москва6 мая Вести.Никотинсодержащую продукция, которая была ввезена и продавалась на территории России незаконно, изъяли сотрудники правоохранительных органов. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в канале MAX московской полиции. По предварительным данным, криминальный бизнес организовал иностранный гражданин.

В обход установленных норм и правил он наладил теневой канал ввоза крупных партий электронных сигарет, не имея для этого соответствующей лицензии говорится в сообщении

Продукция хранилась на складе и распространялась по торговым точкам Московского региона. Полицейские обнаружили около 65 тысяч единиц никотинсодержащих изделий, их стоимость составляет около 30 млн рублей. Некоторые сигареты имеют истекший срок годности.

Возбуждено уголовное дело. Иностранец задержан и отправлен под домашний арест, ему предъявлено обвинение. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.