Таможенники раскрыли схему уклонения от налогов при ввозе табака из Турции

В Новороссийске таможенники выявили неуплату 130 млн рублей при ввозе табака Таможенники раскрыли схему уклонения от налогов при ввозе табака из Турции

Москва29 июл Вести.Сотрудники Центральной акцизной таможни выявили схему ухода от уплаты налогов при ввозе табака из Турции, сообщает Федеральная таможенная служба.

Руководитель компании-импортера при декларировании товара умышленно заявлял недостоверные сведения о таможенной стоимости продукции, занижая ее в 2,5 раза уточняется в сообщении

Через порт Новороссийска удалось по этой схеме ввезти в Россию 900 тонн табака. После проверки таможенники пересчитали стоимость товара и выяснили, что компания недоплатила почти 130 миллионов рублей.

На руководителя фирмы заведено уголовное дело за уклонение от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере. Суд назначил ему штраф — 300 тысяч рублей — и обязал выплатить всю сумму недоимки.