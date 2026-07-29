Москва29 июлВести.Сотрудники Центральной акцизной таможни выявили схему ухода от уплаты налогов при ввозе табака из Турции, сообщает Федеральная таможенная служба.
Руководитель компании-импортера при декларировании товара умышленно заявлял недостоверные сведения о таможенной стоимости продукции, занижая ее в 2,5 разауточняется в сообщении
Через порт Новороссийска удалось по этой схеме ввезти в Россию 900 тонн табака. После проверки таможенники пересчитали стоимость товара и выяснили, что компания недоплатила почти 130 миллионов рублей.
На руководителя фирмы заведено уголовное дело за уклонение от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере. Суд назначил ему штраф — 300 тысяч рублей — и обязал выплатить всю сумму недоимки.