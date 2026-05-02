Путин подписал закон о штрафах за продажу нелегальной табачной продукции Путин подписал закон о наказании за продажу нелегальной табачной продукции

Москва2 мая Вести.Президент России Владимир Путин подписал закон об административных штрафах за продажу табачной продукции с нарушением установленных цен и сроков годности. Документ был размещен 2 мая на сайте официального опубликования правовых актов.

Закон призван усилить контроль за оборотом товаров, которые подлежат обязательной маркировке, с использованием государственной информационной системы мониторинга​​​.

Так, административная ответственность ждет продавца такой продукции за нарушения минимальной и максимальной розничной цены, если продавец получил информацию о таком запрете из системы мониторинга.

Размер штрафа определит количество проданных единиц в одной торговой точке за календарный день.

Так, штраф в размере пяти тысяч рублей ждет за продажу до 100 единиц включительно, штрафная санкция за продажу от 101 до 1000 единиц составит 50 тысяч рублей. За продажу более 1000 единиц — 500 тысяч рублей.

Ответственность также вводится за продажу товаров с истекшим сроком годности после получения информации о запрете из системы мониторинга. Так, индивидуальные предприниматели за это нарушение будут оштрафованы на 10 тысяч рублей за каждую единицу просроченного товара, юрлиц ждет штрафная санкция в размере 20 тысяч рублей за каждую единицу.

Штраф в 50 тысяч рублей ждет лицо, не зарегистрированное в системе мониторинга, если в течение календарного месяца продано табачной и никотинсодержащей продукции более десяти единиц через одну кассу.