Путин подписал закон о штрафах для букмекеров за нарушение самозапрета

Путин подписал закон о штрафах за прием ставок у граждан с самозапретом Путин подписал закон о штрафах для букмекеров за нарушение самозапрета

Москва26 июл Вести.Президент РФ Владимир Путин подписал закон, вводящий административные штрафы для организаторов азартных игр за прием ставок у граждан с самозапретом и направление им рекламы. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Согласно закону, в отношении букмекеров и тотализаторов вводится штраф за прием ставок от физлица, имеющего самозапрет на участие в азартных играх, за заключение с ним пари, за направление ему рекламы, а также за отправку выигрышей по пари, заключенным после обновления информации в этом перечне.

При этом казино и залы игровых автоматов могут быть оштрафованы за выдачу обменных знаков подобному физлицу, заключение с ним сделок о выигрыше, направление ему рекламы, обеспечение доступа в игорное заведение и к личному кабинету на сайте.

Также будет наказываться отсутствие информации о порядке подачи заявлений о самозапрете на участие в азартных играх, отсутствие QR-кода со ссылкой на соответствующий раздел на "Госуслугах", а также неисполнение обязанности разработки и утверждения положения об ответственной игре.

Для должностных лиц штраф составит от 30 до 50 тысяч рублей, а для юридических - от 300 до 500 тысяч рублей.

Документ вступает в силу с 1 сентября 2026 года.

Ранее Путин подписал закон, ужесточающий требования к доходам мигрантов.

В декабре прошлого года президент подписал закон о самозапрете на азартные игры. Такой самозапрет россияне смогут устанавливать с 1 сентября 2026 года.