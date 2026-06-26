За авторизацию через иностранные сервисы владельцев сайтов оштрафуют на 700 тыс. В России введут штрафы за авторизацию на сайтах РФ через зарубежные сервисы

Москва26 июн Вести.Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий административную ответственность для владельцев отечественных интернет-ресурсов за использование иностранных сервисов при авторизации пользователей. Максимальный штраф для юридических лиц достигнет 700 тысяч рублей, а за повторные нарушения — до 1,4 миллиона рублей.

Документ вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях. На территории России вход на сайты должен осуществляться исключительно через отечественные системы: номер телефона российского оператора, портал госуслуг, единую биометрическую систему или иные информационные платформы, принадлежащие гражданам или юрлицам РФ. За неисполнение этого требования предусмотрены штрафы: для граждан — от 10 до 20 тыс. рублей, для должностных лиц — от 30 до 50 тыс., для организаций — от 500 до 700 тыс. рублей.

Кроме того, закон ужесточает контроль за использованием рекомендательных технологий — алгоритмов, анализирующих предпочтения пользователей. За сбор данных с нарушением прав граждан и организаций, а также за отсутствие прозрачной информации о правилах применения таких алгоритмов предусмотрены аналогичные штрафы. Отдельная норма касается операторов связи: за разглашение методов проведения розыскных мероприятий им грозит до 5 миллионов рублей, а при повторном нарушении — оборотный штраф от 1/100 до 3/100 годовой выручки, но не менее 10 млн рублей.