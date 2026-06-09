В России будут штрафовать за авторизацию пользователей через зарубежные сервисы ГД ввела штрафы за авторизацию пользователей через зарубежные сервисы

Москва9 июн Вести.В России владельцев российских сайтов будут штрафовать на сумму до 700 тыс. рублей за авторизацию пользователей с помощью зарубежных сервисов, в том числе иностранной электронной почты. Соответствующий законопроект депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях.

Инициаторами меры выступили группа депутатов во главе с первым зампредседателя комитета ГД по информполитике Антоном Горелкиным. Законопроект предполагает дополнение КоАП новой статьей, которая предусматривает административные штрафы за неисполнение обязанности по проведению авторизации пользователей при предоставлении доступа к информации.

По закону, сейчас в России пользователи должны авторизовываться при помощи зарегистрированного в РФ номера телефона, единого портала госуслуг, биометрических данных или иной информационной системы, которой владеет гражданин. За нарушение правил предусмотрены штрафы: для граждан – от 10 до 20 тыс. руб., для должностных лиц – от 30 до 50 тыс. руб., для юрлиц – от 500 до 700 тыс. руб. Повторное неисполнение законодательство предусматривает штрафы в два раза больше.

Аналогичные взыскания последуют, если владельцы будут собирать информацию о предпочтениях находящихся в РФ пользователей, нарушающую права и интересы граждан и организаций.