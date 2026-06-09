Москва9 июнВести.В России владельцев российских сайтов будут штрафовать на сумму до 700 тыс. рублей за авторизацию пользователей с помощью зарубежных сервисов, в том числе иностранной электронной почты. Соответствующий законопроект депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях.
Инициаторами меры выступили группа депутатов во главе с первым зампредседателя комитета ГД по информполитике Антоном Горелкиным. Законопроект предполагает дополнение КоАП новой статьей, которая предусматривает административные штрафы за неисполнение обязанности по проведению авторизации пользователей при предоставлении доступа к информации.
По закону, сейчас в России пользователи должны авторизовываться при помощи зарегистрированного в РФ номера телефона, единого портала госуслуг, биометрических данных или иной информационной системы, которой владеет гражданин. За нарушение правил предусмотрены штрафы: для граждан – от 10 до 20 тыс. руб., для должностных лиц – от 30 до 50 тыс. руб., для юрлиц – от 500 до 700 тыс. руб. Повторное неисполнение законодательство предусматривает штрафы в два раза больше.
Аналогичные взыскания последуют, если владельцы будут собирать информацию о предпочтениях находящихся в РФ пользователей, нарушающую права и интересы граждан и организаций.