В ГД внесен проект о штрафах для почты за нарушение порядка направления платежек

Москва1 июн Вести.Правительство России внесло в Государственную думу законопроект, предполагающий введение штрафов до 50 тысяч рублей для "Почты России" за нарушение порядка направления платежных документов за жилищно-коммунальные услуги. Соответствующий документ опубликован в думской электронной базе.

Авторы инициативы предлагают дополнить Кодекс России об административных правонарушениях новой статьей и установить административное наказание за нарушение почтой порядка направления платежных документов за ЖКУ, информации о размере квартплаты и платы за коммунальные услуги, о задолженности по оплате, а также документов с расчетом размеров взноса на капитальный ремонт.

Согласно законопроекту, нарушение может повлечь за собой предупреждение или штрафы в размере от 5 до 10 тысяч рублей для должностных лиц, а также от 30 до 50 тысяч рублей для юридических лиц.