Депутат Якубовский предупредил о риске попасть под суд за неуплату ЖКУ

Депутат Якубовский: за неуплату коммунальных услуг можно попасть под суд Депутат Якубовский предупредил о риске попасть под суд за неуплату ЖКУ

Москва29 апр Вести.Россияне могут попасть под суд, если вовремя не заплатят за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Об этом рассказал депутат Госдумы Александр Якубовский в беседе с RT.

Он подчеркнул, что сразу лишить человека жизненно необходимых услуг из-за одного пропущенного платежа нельзя, но сильная задержка может привести к серьезным последствиям.

Первые 30 дней дают возможность закрыть долг без дополнительных начислений. Но если ситуацию затянуть, то задолженность начнет расти. При длительной неоплате могут последовать предупреждение, ограничение отдельных коммунальных услуг, а затем и судебное взыскание цитирует депутата издание

По словам Якубовского, если сумма в платежке вызывает сомнения, нужно прояснить ситуацию – запросить расшифровку начислений, проверить показания счетчиков, тарифы, перерасчеты и пени. Обращения лучше фиксировать письменно, отметил он.

Если возможности сразу оплатить всю сумму нет, все равно нужно выйти на связь и оформить график погашения.