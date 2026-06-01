Москва1 июн Вести.Правительство России внесло в Государственную думу законопроект, по которому предлагается ограничить круг организаций, которые могут оставлять корреспонденцию в почтовых ящиках в многоквартирных домах. Соответствующий документ опубликован в думской электронной базе.

Согласно инициативе, доступ к почтовым ящикам, за исключением самих жителей, будут иметь "Почта России", управляющие компании, а также организации, которым вносится плата за жилое помещение и услуги ЖКХ.

Вместе с тем, как отмечается, общее собрание собственников сможет совместно выбрать другие компании, которые также получат право оставлять корреспонденцию в ящиках.

Кроме того, законопроектом предлагается предоставить "Почте России" возможность привлекать юридические лица и индивидуальных предпринимателей для работы с почтовыми сообщениями.