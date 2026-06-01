Москва1 июнВести.Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, согласно которому "Почта России" сможет размещать рекламу на доставляемых ею платежных документах. Соответствующее предложение размещено в электронной базе законодательного органа.
Кабмин предложил также отменить комиссию банков при безналичных расчетах.
Сами платежные документы за жилье и коммунальные услуги предлагается направлять в электронном виде через портал "Госуслуги".
