"Почте России" могут разрешить размещать рекламу на платежных документах

Правительство внесло законопроект с рядом новых мер поддержки "Почты России" "Почте России" могут разрешить размещать рекламу на платежных документах

Москва1 июн Вести.Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, согласно которому "Почта России" сможет размещать рекламу на доставляемых ею платежных документах. Соответствующее предложение размещено в электронной базе законодательного органа.

Кабмин предложил также отменить комиссию банков при безналичных расчетах.

Сами платежные документы за жилье и коммунальные услуги предлагается направлять в электронном виде через портал "Госуслуги".

Ранее "Почта России" вновь открыла для пользователей функцию отслеживания местоположения своих посылок в режиме реального времени.