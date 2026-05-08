Москва8 мая Вести."Почта России" снова открыла для пользователей функцию отслеживания местоположения своих посылок в режиме реального времени. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу компании.

Как отмечается, теперь можно видеть все "значимые этапы" перемещения посылок.

Мы добавили возможность видеть точное местоположение отправления в режиме реального времени. Клиент видит текущий статус посылки, это может быть и сортировка, и приемка в отделение - каждый значимый этап пути с географией сегодняшнего дня говорится в публикации

4 мая появилась информация о том, что данные о местонахождении посылки стали недоступны для пользователей "Почты России". Как сообщалось, сервис отображал только начальный и конечный статусы доставки. При этом сведений о причинах соответствующего решения "Почты России" не приводилось.