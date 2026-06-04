Доставка почтовых посылок из США в Россию восстановилась спустя четыре года

"Почта России" возобновила прием посылок из США спустя четыре года Доставка почтовых посылок из США в Россию восстановилась спустя четыре года

Москва4 июн Вести.Операторы почтовой связи России и Соединенных Штатов в конце мая восстановили прямой импорт отправлений из США, приостановленный в 2022 году. Об этом в четверг сообщила "Почта России".

В пресс-релизе отмечается, что первая партия грузов уже доставлена в РФ транзитными рейсами через третьи государства.

Отправления из США теперь можно получать Почтой России. Операторы двух стран в конце мая восстановили почтовый импорт в РФ, приостановленный в 2022 году говорится в сообщении

В компании подчеркнули, что это направление – одно из ключевых для российской почтовой службы. До 2022 года импорт из США превышал 50 тонн в месяц. В основном отправлялись одежда, обувь, электроника и биологически активные добавки.

В конце 2025 года "Почта России" уже возобновила прием в США отправлений в категориях "Подарок", "Документы" и "Коммерческий образец", который ранее был приостановлен из-за отмены беспошлинного режима.