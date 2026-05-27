В РФ из списка для параллельного импорта исключили позиции компьютерной техники

Москва27 мая Вести.В России вступили в силу изменения в перечень товаров, разрешенных к ввозу по параллельному импорту, передает ТАСС.

По данным агентства, изменения вступили в силу согласно приказу Минпромторга от ноября 2025 года.

Из списка товаров исключили несколько позиций компьютерной техники брендов Acer, Asus, Fujitsu, HP, IBM, Intel, Samsung, Toshiba. А также электробритвы Braun, зубные пасты Biorepair, печатную технику и краску Ricoh, игрушки Spin Master отмечается в сообщении

Ранее в министерстве заявляли, что изменения не повлияют на ассортимент товаров на российском рынке, поскольку существуют аналоги.

Механизм параллельного импорта действует в России с марта 2022 года. Перечень разрешенной продукции регулярно обновляется.