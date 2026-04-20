Москва20 апрВести.Президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий временный порядок ввоза некоторых импортных товаров в Россию с территории стран - членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Указ регулирует ввоз товаров без документов, маркировки и информации, подтверждающей, что они являются товарами ЕАЭС. Их получателями должны быть юридические лица либо индивидуальные предприниматели.
Получатель товара вправе задекларировать товар… при соблюдении условий, установленных [настоящим указом]говорится в документе
Для декларирования подобных товаров получатели обязаны обеспечить их перевозку до складов временного хранения, определенных российскими таможенными органами, разместить их там, а затем промаркировать в соответствии с требованиями российского законодательства.
Ранее Владимир Путин подписал указ о проведении в РФ эксперимента по отсрочке уплаты налога на добавленную стоимость, который взымается таможенными органами при ввозе товаров.