В РФ продлили упрощенный порядок маркировки импортных товаров из ЕАЭС

Москва30 мая Вести.Президент России Владимир Путин продлил срок действия упрощенного ввоза некоторых товаров из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) до 31 августа 2026 года. Соответствующий указ появился на сайте официального опубликования правовых актов.

Речь идет об изменениях в указ "Об особенностях таможенного регулирования на государственной границе РФ", который был подписан 20 апреля и предусматривал временный порядок оформления и маркировки некоторых импортных товаров, ввезенных через страны ЕАЭС. В ранней версии срок действия этой нормы истекал 31 мая.

Внести…изменения, заменив в пункт 1 слова "до 31 мая 2026 года включительно" словами "до 31 августа 2026 года включительно говорится в документе

Ранее Путин подписал закон о ратификации соглашения об экономическом партнерстве между ЕАЭС и ОАЭ.