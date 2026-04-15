Москва15 апр Вести.Проверка ввозимых из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) товаров в РФ создаст единые условия для ведения бизнеса, а также повысит безопасность продукции для пользователей в РФ. Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ - руководитель Аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.

Самое главное для наших граждан - то, что надзорные органы видят не только легальность ввезенных товаров, но и соответствие всех ввезенных товаров всем стандартам качества продукции, которые есть в РФ. То есть для наших граждан это, прежде всего, безопасность тех импортных товаров, которые ввозятся из других стран и, прежде всего, через границы Евразийского экономического сотрудничества сказал он

Также новый порядок проверки позволит усовершенствовать правила ведения бизнес-деятельности.

Для бизнеса это, конечно же, создание честной конкуренции, создание одинаковых условий ведения бизнеса. Потому что невозможно вести бизнес с теми, кто недоплачивает, кто возит товары ... "всерую" и экономит на таможенных пошлинах или на уплате налогов, на качестве товаров добавил Григоренко

С 1 июня 2026 года в России будет запущена национальная система подтверждения ожидания товаров (СПОТ), согласно которой будут усилены проверки поставок товаров из стран Евразийского экономического союза автомобильным транспортом.