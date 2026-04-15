Казус решится за 15 минут: в ФНС разъяснили нюанс с оформлением товаров из ЕАЭС В ФНС рассказали, что сроки оформления документов по СПОТ составляют минуты

Москва15 апр Вести.Оформление документов для ввоза продукции из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) автомобильным транспортом при помощи национальной системы подтверждения ожидания товаров (СПОТ) занимает около минуты. Об этом заявил заместитель руководителя Федеральной налоговой службы (ФНС) Александр Егоричев, сообщает ИС "Вести".

При полномасштабном запуске системы в период нагрузки срок оформления документов может увеличиться до 15 минут.

У нас срок оформления документов - вплоть до одной минуты в настоящее время. В целевой модели при полномасштабной нагрузке - до 15 минут. Поэтому в случае, если произошел какой-то казус, можно все быстро оформить и получить соответствующий QR-код и продолжить движение рассказал он

С 1 июня товары из-за рубежа для бизнеса теперь должны быть оформлены до въезда на территорию России. Предпринимателям будет необходимо внести обеспечительный платеж. Те, кто не будет следовать предписаниям, не смогут ввезти товары в РФ, уточнили в ФНС.

Накануне стало известно, что Федеральная таможенная служба стала доначислять бизнесу повышенные пошлины на товары из недружественных стран, ввезенные через страны Евразийского экономического союза.