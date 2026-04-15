Москва15 апр Вести.Серые цепочки поставок ставят легальных поставщиков в невыгодное положение. Об этом заявил президент ассоциации РАТЭК Александр Онищук.

К сожалению, огромное количество товаров идет из государств Евразийского Союза в Россию с нарушениями. Мы говорим и о контрафакте, и о снижении стоимости, и об уклонении от налогов. В целом мы полагаем, что разница в финальной цене достигает иногда 40%. То есть у легальных поставщиков затраты на 40% больше, чем у нелегальных поставщиков сказал он

Президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов отметил, что есть категории товаров, которые необходимо ввозить с налоговой оптимизацией.

Можно выделить несколько товарных категорий, которые выгодно завозить с налоговой оптимизацией. Из наиболее частых, которые попадаются, - электроника, электроинструменты, обувь. И, конечно, здесь не должно быть ситуаций, в которых одна компания может себе позволить что-то не заплатить, а другая это заплатить обязана заявил он

С 1 июня 2026 года в России будет запущена национальная система подтверждения ожидания товаров (СПОТ), согласно которой будут усилены проверки поставок товаров из стран Евразийского экономического союза автомобильным транспортом.