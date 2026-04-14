ФТС начала доначислять пошлины до 50% на товары из недружественных стран

Москва14 апр Вести.Российские органы Федеральной таможенной службы (ФТС) стали доначислять бизнесу повышенные пошлины на товары из недружественных стран, ввезенные через страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), пишет Forbes.

Речь идет о продукции, входящей в перечень из постановления кабмина РФ от 7 декабря 2022 года. Ранее подобные товары, приобретенные на территории ЕАЭС и при наличии статуса "товар союза", повторно пошлиной не облагались. Повышенные ставки на продукцию, производимую в недружественных странах, будут действовать до конца 2027 года.

Исходя из вида продукции ставки варьируются от 15% до 50%. В частности, правила действуют на продукты питания, одежду, парфюмерию, косметику, алкоголь и другие товары. Так, духи, произведенные во Франции, могут облагаться пошлиной в 20%, тогда как базовая ставка составляет 6,5%, отмечают эксперты.

Опрошенные изданием юристы и предприниматели связывают изменения с желанием государства пресечь схемы обхода антисанкционных мер и увеличить поступления в бюджет. При этом они подчеркивают, что новый порядок приводит к правовой неопределенности, поскольку действующим законодательством ЕАЭС предполагается уплата ввозной пошлины всего один раз, после чего товар может свободно обращаться внутри союза без повторного обложения.

Новая практика может повлиять на стоимость ряда товаров, цены могут существенно вырасти. В среднем стоимость непродовольственной продукции повседневного спроса увеличится на 10-15%, считает член совета московского регионального отделения "Деловой России" Андрей Глушкин. По его словам, наиболее уязвимыми категориями станут одежда и косметика, продаваемые на маркетплейсах.

Ранее в Совете Федерации предложили стократно повысить пошлины для фирм из недружественных стран.