Президент РФ подписал закон о ратификации торгового соглашения ЕАЭС с ОАЭ

Путин ратифицировал соглашение об экономическом партнерстве между ЕАЭС и ОАЭ Президент РФ подписал закон о ратификации торгового соглашения ЕАЭС с ОАЭ

Москва25 мая Вести.Президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения об экономическом партнерстве между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Объединенными Арабскими Эмиратами. Соответствующий документ был опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

Соглашение, подписанное в Минске 27 июня 2025 года, устанавливает правила торговли, соответствующие требованиям ВТО. Согласно документу, партнерство предусматривает дополнительную либерализацию торговли в отношении более 85% номенклатуры товаров.

Особое значение соглашение имеет для двусторонних отношений Москвы и Абу-Даби, поскольку предусмотренный тарифный режим покрывает более 95% товарооборота между РФ и Объединенными Арабскими Эмиратами.