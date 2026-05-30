Путин: РФ ограничивает серый импорт из третьих стран, а не поставки авто из ЕАЭС

Москва30 мая Вести.Действия России направлены на борьбу с серым импортом из третьих стран через территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а не на ограничение поставок товаров, произведенных в ЕАЭС, заявил президент Владимир Путин, отвечая на вопрос о решениях по утилизационному сбору.

Россия никогда не ограничивала поставки товаров, произведенных в странах ЕАЭС, и тем более в Белоруссии, отметил Путин.

Все наши действия направлены на то, чтобы обеспечить чистоту этого процесса и добиться того, чтобы через рынок наших партнеров не осуществлялась поставка какой бы то ни было продукции, в данном случае продукции автомобилестроения из третьих стран отметил Путин

Президент подчеркнул, что решения по утильсбору приняты для защиты российского товаропроизводителя.

Между тем президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что считает утильсбор на авто в ЕАЭС слишком высоким.