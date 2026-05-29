Москва29 мая Вести.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что критика утилизационного сбора со стороны белорусского лидера Александра Лукашенко является предметом для работы, в том числе на многостороннем уровне.

На заседании Высшего Евразийского экономического совета в широком составе Лукашенко раскритиковал эффективность работы ЕАЭС и указал на высокие ставки утильсбора в рамках союза, которые скоро могут превысить стоимость самих машин.

Песков отметил, что в РФ уважают позицию Лукашенко.

Эта критика в наш адрес, и это повод для работы и на двустороннем, так и на многостороннем уровне отметил пресс-секретарь президента журналистам

Ранее президент РФ Владимир Путин говорил, что повышение утильсбора связано с попыткой Минфина получить дополнительный доход для благородной цели – технологического развития России.