Песков назвал традиционной забавой СМИ слухи о планах по перестановкам в кабмине

Песков прокомментировал слухи о планах по перестановкам в правительстве РФ Песков назвал традиционной забавой СМИ слухи о планах по перестановкам в кабмине

Москва23 апр Вести.Слухи о том, что в российском правительстве якобы планируются перестановки, являются традиционной забавой Telegram-каналов. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Соответствующая информация распространилась после критических замечаний президента РФ Владимира Путина об экономическом росте в стране.

Это традиционная забава в Telegram-каналах. Не верьте сказал Песков, его слова приводит Telegram-канал "Юнашев Live"

В марте Путин в ходе совещания по экономическим вопросам указал на необходимость вернуться на траекторию устойчивого экономического роста. Глава государства также отметил отрицательную динамику по ряду основных макроэкономических показателей, в частности, снижение ВВП на 2,1% в начале года.