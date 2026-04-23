Москва23 апрВести.Слухи о том, что в российском правительстве якобы планируются перестановки, являются традиционной забавой Telegram-каналов. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Соответствующая информация распространилась после критических замечаний президента РФ Владимира Путина об экономическом росте в стране.
Это традиционная забава в Telegram-каналах. Не верьтесказал Песков, его слова приводит Telegram-канал "Юнашев Live"
В марте Путин в ходе совещания по экономическим вопросам указал на необходимость вернуться на траекторию устойчивого экономического роста. Глава государства также отметил отрицательную динамику по ряду основных макроэкономических показателей, в частности, снижение ВВП на 2,1% в начале года.