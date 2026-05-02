Москва2 маяВести.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" пересказал шутку, озвученную в ходе беседы с министром промышленности и торговли Антоном Алихановым.
Глава ведомства обратил внимание, что Зарубин снимает российскую делегацию в Кремле.
Антон Алиханов сказал: "Вот смотри, с какой целью нас так пристально снимает Павел?" Я сказал: для того, чтобы потом глумиться над намиподелился Песков
Ранее Песков в комментарии ИС "Вести" сказал о сроках перемирия в честь Дня Победы.