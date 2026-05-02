Песков рассказал, как они с Алихановым пошутили о Зарубине

Песков рассказал Зарубину шутку Песков рассказал, как они с Алихановым пошутили о Зарубине

Москва2 мая Вести.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" пересказал шутку, озвученную в ходе беседы с министром промышленности и торговли Антоном Алихановым.

Глава ведомства обратил внимание, что Зарубин снимает российскую делегацию в Кремле.

Антон Алиханов сказал: "Вот смотри, с какой целью нас так пристально снимает Павел?" Я сказал: для того, чтобы потом глумиться над нами поделился Песков

Ранее Песков в комментарии ИС "Вести" сказал о сроках перемирия в честь Дня Победы.