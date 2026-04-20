В России проведут эксперимент по отсрочке уплаты НДС при ввозе товаров Путин подписал указ об эксперименте по отсрочке уплаты НДС для ряда импортеров

Москва20 апр Вести.Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в стране эксперимента по отсрочке уплаты налога на добавленную стоимость, взимаемого таможней при ввозе товаров. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Целью эксперимента заявлен рост устойчивости развития российской экономики, а также стимулирование развития предпринимателей.

Провести до 30 июня 2027 года включительно на территории РФ эксперимент по предоставлению отсрочки уплаты налога на добавленную стоимость, взимаемого таможенными органами при ввозе товаров в Российскую Федерацию говорится в тексте указа

Отсрочка предоставляется на срок до трех месяцев с момента выпуска товаров, проценты за нее не взимаются.

Участниками эксперимента могут стать юридические лица, включенные в реестр уполномоченных экономических операторов или в перечень системообразующих организаций российской экономики, если в их отношении примут соответствующее решение о предоставлении отсрочки.

Ранее Госдума поддержала законопроект, который освобождает предпринимателей на упрощенной и патентной системах налогообложения от уплаты НДС до конца 2026 года.