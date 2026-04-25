Москва25 апрВести.Президент России Владимир Путин подписал указ о временном освобождении части заведений общепита от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) до конца 2026 года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Налоговые послабления коснулись юрлиц и индивидуальных предпринимателей, которые утратили право на освобождение от НДС или на применение патента, получили доход до 60 млн рублей в 2025 году, и при этом получили не менее 70% своих доходов, оказывая услуги в сфере общепита.
Ранее Министерство финансов России предложило правительству РФ ввести НДС на импортные товары, продаваемые через маркетплейсы. Ведомство предлагает повышать ставку налога поэтапно с 2027-го по 2029-й год, чтобы дать бизнесу возможность адаптироваться к изменениям.