Путин подписал закон, освобождающий часть общепита от НДС до конца года

Путин освободил часть общепита от уплаты НДС до конца года Путин подписал закон, освобождающий часть общепита от НДС до конца года

Москва25 апр Вести.Президент России Владимир Путин подписал указ о временном освобождении части заведений общепита от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) до конца 2026 года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Налоговые послабления коснулись юрлиц и индивидуальных предпринимателей, которые утратили право на освобождение от НДС или на применение патента, получили доход до 60 млн рублей в 2025 году, и при этом получили не менее 70% своих доходов, оказывая услуги в сфере общепита.

Ранее Министерство финансов России предложило правительству РФ ввести НДС на импортные товары, продаваемые через маркетплейсы. Ведомство предлагает повышать ставку налога поэтапно с 2027-го по 2029-й год, чтобы дать бизнесу возможность адаптироваться к изменениям.