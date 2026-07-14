Путин поручил закрепить порог дохода 20 млн рублей для освобождения от НДС

Путин поручил на время заморозить порог доходов для уплаты НДС Путин поручил закрепить порог дохода 20 млн рублей для освобождения от НДС

Москва14 июл Вести.Президент России Владимир Путин поручил внести в Налоговый кодекс РФ поправки, предполагающие сохранение на уровне 20 миллионов рублей порога доходов, после превышения которого малый бизнес на упрощенной системе налогообложения должен платить НДС.

Соответствующее поручение российский лидер утвердил по итогам XXIX Петербургского международного экономического форума, который состоялся 3-6 июня 2026 года. Перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

Ответственными за реализацию назначены премьер-министр России Михаил Мишустин и председатель Государственной думы Вячеслав Володин. Срок исполнения - 1 августа текущего года.