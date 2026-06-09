"ЕР" внесла в Госдуму законопроект о заморозке порога доходов для уплаты НДС

"Единая Россия" предложила заморозить порог доходов для уплаты НДС "ЕР" внесла в Госдуму законопроект о заморозке порога доходов для уплаты НДС

Москва9 июн Вести."Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект о сохранении на уровне 20 млн рублей порога доходов, после превышения которого малый бизнес на упрощенной системе налогообложения должен платить НДС. Об этом заявил председатель комитета Думы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

По его словам, сейчас закон предусматривает поэтапное снижение этого порога. Так, в 2027 году он должен был составить 15 млн рублей, затем - 10 млн рублей. Однако в ходе Петербургского международного экономического форума президент России Владимир Путин предложил сохранить 20-миллионный порог на максимально длительное время.

Сегодня такой законопроект во исполнение поручения президента, которое было дано правительству и Государственной думе, выполнен. "Единая Россия" внесла сегодня законопроект в Государственную думу сказал Макаров в рамках отчетно-программного форума "Есть результат!"

По его словам, партия инициировала постоянный мониторинг влияния новых правил не только на собираемость налогов, но и на состояние малого бизнеса и экономики страны в целом.