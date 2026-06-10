Депутат рассказал о законопроекте, который защитит малый бизнес Депутат Говырин: малый бизнес защитит сохранение порога НДС до 2029 года

Москва10 июн Вести.Сохранение порога налога на добавленную стоимость на уровне 20 миллионов рублей до 2029 года защитит малый бизнес. Об этом сообщил член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

Соответствующий законопроект, отметил Говырин в комментарии NEWS.ru, был внесен в нижнюю палату парламента.

После позиции президента РФ на ПМЭФ в Госдуму внесен проект о сохранении порога НДС для бизнеса на упрощенной системе на уровне 20 миллионов рублей до 2029 года. Смысл простой и очень практический. Порог, который должен был снижаться до 15 миллионов рублей, а затем до 10 миллионов рублей, предлагают оставить на нынешнем уровне еще на несколько лет объяснил Говырин

По его мнению, такое решение «выглядит как защита тех, кто работает в реальной экономике каждый день». Речь идет о парикмахерских, небольших пекарнях, сервисной мастерской, локальном производстве, а также о магазине с несколькими сотрудниками, привел в пример Говырин.

Государство, как заметил депутат, поддерживает "конкретные дела, за которыми стоят семьи, сотрудники и клиенты", а не абстрактную статистику.

Небольшие компании, по словам Говырина, зачастую существуют без серьезного запаса финансовой прочности. Кроме того, у них нет штата юристов или налоговых консультантов.

Владелец сам считает аренду, зарплаты, закупки, рекламу, ремонт, кассу и налоги. Когда на такой бизнес ложится новая обязанность по НДС, нагрузка появляется сразу в нескольких местах. Нужно вести иной учет, сдавать декларации, работать со счетами-фактурами, учитывать входящий налог, пересматривать договоры пояснил Говырин

Для крупной компании, как заметил депутат, это рабочий процесс, но для маленькой фирмы "это месяцы нервов и прямые расходы".