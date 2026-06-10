Москва10 июнВести.Сохранение порога налога на добавленную стоимость на уровне 20 миллионов рублей до 2029 года защитит малый бизнес. Об этом сообщил член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.
Соответствующий законопроект, отметил Говырин в комментарии NEWS.ru, был внесен в нижнюю палату парламента.
После позиции президента РФ на ПМЭФ в Госдуму внесен проект о сохранении порога НДС для бизнеса на упрощенной системе на уровне 20 миллионов рублей до 2029 года. Смысл простой и очень практический. Порог, который должен был снижаться до 15 миллионов рублей, а затем до 10 миллионов рублей, предлагают оставить на нынешнем уровне еще на несколько летобъяснил Говырин
По его мнению, такое решение «выглядит как защита тех, кто работает в реальной экономике каждый день». Речь идет о парикмахерских, небольших пекарнях, сервисной мастерской, локальном производстве, а также о магазине с несколькими сотрудниками, привел в пример Говырин.
Государство, как заметил депутат, поддерживает "конкретные дела, за которыми стоят семьи, сотрудники и клиенты", а не абстрактную статистику.
Небольшие компании, по словам Говырина, зачастую существуют без серьезного запаса финансовой прочности. Кроме того, у них нет штата юристов или налоговых консультантов.
Владелец сам считает аренду, зарплаты, закупки, рекламу, ремонт, кассу и налоги. Когда на такой бизнес ложится новая обязанность по НДС, нагрузка появляется сразу в нескольких местах. Нужно вести иной учет, сдавать декларации, работать со счетами-фактурами, учитывать входящий налог, пересматривать договорыпояснил Говырин
Для крупной компании, как заметил депутат, это рабочий процесс, но для маленькой фирмы "это месяцы нервов и прямые расходы".